Песков объяснил выбор National Interest для публикации статьи Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему для публикации авторского материала Владимира Путина о событиях, связанных со Второй мировой войной, был выбран журнал National Interest.

«Почему был выбран National Interest? Потому что это очень серьезное издание», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что «сама статья весьма объемная, она большая». «Формат самого издания достаточно хорошо подходил для характера этого авторского материала президента. Это то, что касается американской аудитории, такой экспертной», – уточнил Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что на языке оригинала статья Путина была опубликована в «Российской газете» и на сайте президента.

Статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» в четверг была опубликована в журнале National Interest на английском языке. В ней президент не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему – урокам войны и вопросам международного сотрудничества.