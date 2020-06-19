Названы сроки запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту

Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту начнется, скорее всего, в начале июля, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Думаю, в начале июля. Тем более что вчера в Крыму, как вы знаете, надеюсь, ни одного случая заболевания не зафиксировано», – цитирует ТАСС Иванова.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту будет открыто с 1 июля.

В феврале в инфоцентре «Крымский мост» сообщали, что за 16,5 месяцев с момента открытия движения по Крымскому мосту проехали более 1 млн грузовых автомобилей.

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