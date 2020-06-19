Поведение украинцев во время карантина назвали «анархией»

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сравнил поведение украинцев во время карантина с «анархией», особенно, что касается посещения ресторанов, клубов, пляжей.

По его словам, сейчас главное – прекратить рост заболеваемости коронавирусной инфекции, поэтому нужно придерживаться рекомендаций Минздрава, передает телеканал «1+1».

«Потому что иногда анархия полная с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем. Нужно посмотреть, что происходит на улице, в ресторанах, клубах, барах, на пляжах в Одессе. Поэтому, конечно, трудно сдерживать таким образом коронавирусную болезнь», – сказал Степанов.

Степанов добавил, что украинцы должны обратить внимание на то, что заболеваемость коронавируса растет в стране, увеличивается количество госпитализированных и количество умерших.

Учитывая динамику, ведомство предлагает действия, которые нужно предпринимать в пределах адаптивного карантина.

Ранее СМИ со ссылками на источники сообщали, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского зафиксирована крупная вспышка коронавируса. При этом Офис Зеленского опроверг сообщения о вспышке коронавируса.

Напомним, Зеленский перешел на особый режим работы после того, как у его супруги Елены был диагностирован коронавирус. Согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия.