Путин ответил на слова Зеленского об «участии» СССР в развязывании войны

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР якобы участвовал в развязывании Второй мировой войны, имеют негативное значение как для отношений Москвы и Киева, так и для него самого, заявил президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на «России 1».

«Негативно», – сказал Путин в ответ на вопрос, как подобные заявления Зеленского, сделанные в начале этого года, отразятся на отношениях двух стран.

«Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича, ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны», – передает слова российского лидера ТАСС.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз. В Кремле отметили, что мнение Зеленского об ответственности СССР за начало войны наравне с нацистской Германией недопустимо.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Зеленского предательством истории своего народа.