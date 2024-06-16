Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.20 комментариев
Трамп назвал Зеленского величайшим торговцем среди политиков
Трамп пообещал «разобраться» с бесконечными выплатами США Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский после каждого визита в США получает 60 млрд долларов, а потом возвращается на Украину и говорит, что ему нужно еще, заявил экс-президент США Дональд Трамп, пообещав «разобраться с этим».
Трамп считает, что Зеленский, возможно, является самым великим «торговцем среди всех когда-либо живших политиков», передает ТАСС.
Напомним, утверждалось, что у Трампа есть «детальный план по Украине», но он держится в секрете.