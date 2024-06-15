Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.11 комментариев
Мексика заявила о важности включения России в переговоры по Украине
Глава МИД Мексики Барсена заявила президенту Швейцарии Амхерд о важности включения России в переговоры по Украине
Россию важно включить в переговоры о мире на Украине при поддержке Устава ООН, заявила глава МИД Мексики Алисия Барсена президенту Швейцарии Виоле Амхерд.
Барсена принимает участие в конференции, которая проводится в Швейцарии, передает РИА «Новости».
Напомним, в Кремле отказались отправить послание участникам конференции в Швейцарии, но накануне президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине. В свою очередь, Киев заявил, что Украина будет искать возможности передать России наработки по «мирному плану» после конференции в Швейцарии.