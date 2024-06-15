Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.0 комментариев
В Кремле отказались отправить послание участникам конференции в Швейцарии
Песков: Кремлю нечего передать участникам конференции по Украине в Швейцарии
Россия надеется, что в следующий раз конфликт на Украине будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии, и передавать послания участникам конференции в Швейцарии не будет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль ничего не хочет передавать тем, кто соберется на конференцию по Украине в Швейцарии, Москва готова собраться и обсудить предметно на более обещающем мероприятии, передает ТАСС.
Швейцария проведет 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Российская сторона не будет принимать участие в саммите.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.