Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.14 комментариев
Устроивший смертельное ДТП в Благовещенске водитель раскаялся в суде
Водитель, по вине которого в Благовещенске погибли пять человек и четверо пострадали, признал вину и раскаялся в содеянном.
Обвиняемый выразил соболезнования семьям погибших, заявив, что считает для себя справедливым максимально возможное наказание, передает ТАСС.
Мужчина пояснил, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, выпив с другом бутылку водки. По ходатайству следователя суд постановил арестовать обвиняемого.
Напомним, ДТП произошло вечером 14 июня на въезде в Благовещенск. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате три человека погибли на месте, два человека – в больнице. Еще четверо пострадавших находятся в больнице, двое из них в крайне тяжелом состоянии.