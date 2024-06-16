Саммит по Украине собрался признать необходимость «диалога всех сторон»

Reuters сообщило о включении в проект коммюнике саммита по Украине заявления о необходимости «диалога всех сторон»

Tекст: Антон Антонов

В документе сообщается, что собравшиеся на конференцию намерены добиваться «более активного участия представителей всех сторон» в сферах, которые обсуждались на саммите, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Кроме того, указывается, что на конференции состоялся «плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен мнениями», касающимися вопроса о путях достижения «принципов всеобъемлющего, честного и долгосрочного мира» на Украине.

Напомним, в проекте коммюнике содержатся заявления относительно атомных электростанций, обмена пленными, судоходства в Черном и Азовском морях. Документ датирован 13 июня.