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Саммит по Украине собрался признать необходимость «диалога всех сторон»
Reuters сообщило о включении в проект коммюнике саммита по Украине заявления о необходимости «диалога всех сторон»
Участники саммита по Украине в Швейцарии верят, что достижение мира требует участия и диалога всех сторон, говорится в проекте коммюнике конференции.
В документе сообщается, что собравшиеся на конференцию намерены добиваться «более активного участия представителей всех сторон» в сферах, которые обсуждались на саммите, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Кроме того, указывается, что на конференции состоялся «плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен мнениями», касающимися вопроса о путях достижения «принципов всеобъемлющего, честного и долгосрочного мира» на Украине.
Напомним, в проекте коммюнике содержатся заявления относительно атомных электростанций, обмена пленными, судоходства в Черном и Азовском морях. Документ датирован 13 июня.