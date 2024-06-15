Эксперт: Опыт Якушева скажется на результатах партийной работы «Единой России»

Социолог Потуремский: Опыт Якушева скажется на результатах партийной работы «Единой России»

Tекст: Андрей Резчиков

«Назначение Владимира Якушева врио секретаря генсовета «Единой России» – это очень сильное кадровое решение в силу опыта, связи с ЕР и интегрированности кандидатуры в партийные структуры», – считает Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«Профессиональный карьерный путь с самых низов до высоких должностей говорит сам за себя. Якушев обладает солидным опытом работы в исполнительной власти и участия в партийных проектах, – добавил собеседник. – Поэтому это лучшее кадровое решение в нынешних условиях. Очень важно, что Якушев связан с особыми стратегическими регионами – Полярным Уралом, «матрешечными» субъектами, Тюменской областью».

Приход в генсовет ЕР руководителя такого уровня скажется на результатах партийной работы, уверен социолог. «Якушев является опытным политиком, государственным служащим и компетентным руководителем. Ни у кого нет сомнений, что он способен работать в новых условиях и быть источником правил и повестки», – подчеркнул Потуремский.

В субботу председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева врио секретаря генсовета партии. Якушев станет секретарем генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа партии. Занимавший эту должность Андрей Турчак ранее был назначен президентом Владимиром Путиным врио главы Республики Алтай. В субботу Турчак попросил освободить его от этой партийной должности.

Медведев попросил Якушева «с колес» начать работу в генсовете «Единой России», и включиться в работу сразу, поскольку в сентябре состоится Единый день голосования. Запланированы 70 избирательных кампаний в 42 регионах России.

Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске. Окончил Тюменский госуниверситет по специальности «Правоведение» и «Финансы и кредит», кандидат экономических наук. С 1993 года работал на различных должностях. С 2001 года занимал пост вице-губернатора Тюменской области. В 2005 году – главы Тюмени. С 2005-го по 2018 годы был губернатором Тюменской области, с 2018-го по 2020-й – министром строительства и ЖКХ.

С ноября 2020 года является полпредом президента в Уральском федеральном округе.