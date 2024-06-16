Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.20 комментариев
Фон дер Ляйен назвала повышение цен следствием конфликта на Украине
Повышение цен на энергоносители и продовольствие по всему миру связано с конфликтом на Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине в Швейцарии.
Фон дер Ляйен пожаловалась, что цены «взлетели». Она заявила, что это является «поучительной историей для всего мира», передает ТАСС.
Напомним, Совет Европы утвердил заградительные пошлины на зерно, импортируемое из России и Белоруссии. Эксперты предупреждали, что это отразится на стоимости. Также указывалось, что стоимость энергоресурсов напрямую связана с санкциями против России.