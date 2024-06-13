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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад оказался далек от своих идей

    Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва ставит Узбекистан во главу угла

    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

    6 комментариев
    13 июня 2024, 19:56 • Видео

    Истерика в Ереване: Пашинян против Лукашенко

    После того, как МИД Армении дезавуировал слова премьер-министра о выходе из ОДКБ, сам Никол Пашинян заявил, что решение вопроса зависит от президента Белоруссии Александра Лукашенко: Ереван требует от Минска извинений. Что происходит в Армении?

    Главное
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    Саудовская Аравия освободилась от нефтедолларовых обязательств

    Нефтедолларовый пакт Саудовской Аравии и США, подписанный еще в 1974 году, закончил свое действие. Это позволит Саудовской Аравии продавать свою нефть и другие товары не только в долларах США, но и в других валютах, уверяют СМИ. Почему саудиты в свое время подписали такое соглашение с Соединенными Штатами и почему сегодня подобное невозможно? Подробности

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    В чем проблемы со стратегическим договором между Россией и Ираном

    Ключевой договор, который должен определить отношения России и Ирана на десятилетия вперед, поставлен на паузу. Об этом официально заявлено руководством МИД РФ. В чем заключаются возникшие сложности, насколько они велики и почему в целом непросто согласовывать документы с Тегераном? Подробности

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    Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16

    В ВСУ впервые раскрыли планы по хранению и использованию истребителей F-16. Так, часть машин планируется базировать на заграничных аэродромах, чтобы избежать их уничтожения ударными средствами ВС России. В чем заключаются политические и военно-технические особенности подобного подхода и что этому противопоставит армия России? Подробности

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    Где США найдут новых солдат для войны с Россией

    Соединенные Штаты, не слишком афишируя, делают новый шаг в подготовке своей страны и американского общества к большой войне. Это прямо касается всеобщего воинского призыва, на данный момент в США отсутствующего. О чем идет речь и почему это важно в том числе для России? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа движется правильно, но медленно

      Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

      6 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Запад оказался далек от своих идей

      Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

      4 комментария
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Москва ставит Узбекистан во главу угла

      Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • Истерика в Ереване: Пашинян против Лукашенко

      После того, как МИД Армении дезавуировал слова премьер-министра о выходе из ОДКБ, сам Никол Пашинян заявил, что решение вопроса зависит от президента Белоруссии Александра Лукашенко: Ереван требует от Минска извинений. Что происходит в Армении?

    • «Украинцы сидят на 12 триллионах»

      Влиятельный сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил, что украинцы «сидят на 10-12 триллионах долларов» – и именно поэтому им нужно помогать. Что имеется в виду? И чего добивается старый враг России?

    • Макрон уйдет досрочно?

      Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность досрочной отставки, сообщают французские СМИ. Сам он такой сценарий, впрочем, категорически отрицает. Однако у досрочного ухода есть резон: он даст Макрону шанс вернуть власть в будущем.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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