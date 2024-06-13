Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

Саудовская Аравия освободилась от нефтедолларовых обязательств Нефтедолларовый пакт Саудовской Аравии и США, подписанный еще в 1974 году, закончил свое действие. Это позволит Саудовской Аравии продавать свою нефть и другие товары не только в долларах США, но и в других валютах, уверяют СМИ. Почему саудиты в свое время подписали такое соглашение с Соединенными Штатами и почему сегодня подобное невозможно? Подробности Перейти в раздел

Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16 В ВСУ впервые раскрыли планы по хранению и использованию истребителей F-16. Так, часть машин планируется базировать на заграничных аэродромах, чтобы избежать их уничтожения ударными средствами ВС России. В чем заключаются политические и военно-технические особенности подобного подхода и что этому противопоставит армия России? Подробности Перейти в раздел

Где США найдут новых солдат для войны с Россией Соединенные Штаты, не слишком афишируя, делают новый шаг в подготовке своей страны и американского общества к большой войне. Это прямо касается всеобщего воинского призыва, на данный момент в США отсутствующего. О чем идет речь и почему это важно в том числе для России? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел