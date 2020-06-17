Дуров пригрозил Цукербергу судом

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что может подать в суд на Facebook, если соцсети этой компании не прекратят одобрять рекламные объявления мошенников от его имени или бренда.

«Уже больше года компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от моего имени. Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей», – заявил Дуров в Telegram.

Он отметил, что из-за этих схем теряли деньги в том числе пожилые люди и пенсионеры.

«Несмотря на многочисленные жалобы и возмущение пользователей, Facebook и Instagram продолжили продвигать подобные объявления осенью прошлого и весной этого года», – заявил Дуров.

По его словам, Facebook более года игнорирует жалобы, зарабатывая на финансовой неопытности пользователей, при этом с большой скоростью «осуществляет политическую цензуру».

«В интересах Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели. Я также надеюсь, что компания компенсирует своим пользователям ущерб, нанесенный действиями ее модераторов. Если этого не случится, призываю пользователей Facebook и Instagram сохранять случаи распространения компанией мошеннических рекламных объявлений. Эти свидетельства могут быть востребованы в рамках возможных в этом случае судебных процессов», – заявил Дуров.

В январе Дуров предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, который также принадлежит Facebook.