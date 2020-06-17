«Молодежка ОНФ» продолжила помощь пострадавшей от наводнения Иркутской области

Команда «Молодежки ОНФ» продолжила работу в Иркутской области по восстановлению региона, пострадавшего от наводнения летом 2019 года.

Более 50 человек консультируют жителей в населенных пунктах, пострадавших от наводнения летом 2019, а также выявляют наиболее острые проблемы, требующие безотлагательной помощи. Мониторинг проходит в трех районах области: Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, в поселке Соляная Тайшетского района ремонтная группа «Молодежки ОНФ» отремонтировала дом труженице тыла, 92-х летней Марии Цедрик. Ребята провели укрепление фундамента и замену части венцовых балок. Последние прогнили по всему периметру дома. Брус подобрали из лиственницы, так как он считается одним из самых прочных видов древесины.

«Мы познакомились с Марией Марковной случайно. Приехали по одной заявке и ошиблись адресом. Увидели ситуацию: деньги за капитальный ремонт она получила, однако бригад, которые бы отремонтировали ей дом, найти не смогла. Так и зимовала в сыром холодном жилище. Мы отремонтировали ей дом. Основную работу удалось завершить Сегодня. Обошьем утеплителем и еще поменяем часть забора, калитки, обновим табличку на доме. Тружеников тыла должны знать», – сказал заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

Мария Цедрик внимательно наблюдала за работой команды. Как сама признается, по началу и не верила, что кто-то может приехать и отремонтировать ей дом.

«Мне вас Бог послал! Живу я одна, что я могу сделать? Какой ремонт? Силы уже не те, все-таки возраст. Всю зиму проспала в валенках, аж сносила их. А вы так слаженно управились. Спасибо вам большое», – поблагодарила команду «Молодежки ОНФ» Мария Цедрик.

После завершения работ в поселке Соляной ремонтная группа «Молодежки ОНФ» отправится в деревню Шиткино Тайшетского района.

Там помощь нужна завучу школы Ларисе Пархименко. Со своей проблемой она писала в приемную президента России. Ее дом находится рядом с водонапорной башней. В связи с наводнением там прорвало трубу, и вся вода бежит к ней в дом. Вопрос с водоотведением находится в стадии решения поселковой администрации уже более полугода, подмывая фундамент дома. Ребята проведут необходимые работы по укреплению фундамента.

С проведением повторного мониторинга «Молодежка ОНФ» работает в Иркутской Области с 15 июня. Встречи и консультации с жителями проведены уже в 27 населенных пунктах. Всего же предстоит объехать более ста деревень и сел, пострадавших в результате наводнения летом 2019 года. Помимо юридических консультаций, команда так же оказывает адресную помощь жителям.