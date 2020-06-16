Экс-мэра города Кимры приговорили к десяти годам колонии за взятку

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16 июня, вторник  |  Последнее обновление — 23:13  |  vz.ru
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Коронавирус посадил мировую экономику на «русские горки»

В понедельник снизились азиатские фондовые индексы, а также фьючерсы на индексы СШАФото: Franck Robichon/EPA/ТАСС
Рост числа новых заболеваний в Китае и США встревожил инвесторов на всех мировых рынках. Вторая волна коронавируса может привести к падению всего, кроме золота. И тогда быстрое восстановление мировой экономики останется мечтой. Впрочем, ряд экономистов считает – новая вспышка вируса не приведет к повторению весеннего кризиса. Но экономику при этом будет бросать вверх и вниз. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США

Так выглядит один из перспективных образцов американского гиперзвукового оружияФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Президент Путин заявил, что Россия близка к разработке оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты. Создание «антигиперзвука» является задачей колоссальной сложности, и все же действительно есть признаки того, что ВПК России справляется с ней. Почему гиперзвуковую цель поразить настолько сложно и как России удалось опередить в этой области США? Подробности...
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Погромы на Западе превращаются в революцию двоечников

«Антирасистские протесты» на Западе активно затронули и студенчествоФото: Max Oden/Sipa USA/Global Look Press
После разгромленных магазинов еще одной жертвой протестов и беспорядков в США и Западной Европе становится знаменитое англосаксонское образование. От профессоров требуют завышать оценки чернокожим студентам и соответствовать другим идеологическим клише. Западные студенты собственными руками уничтожают академическую науку. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Коронавирус открыл новый способ покорить Москву

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вынужденный переход на удаленку показал возможность экономии на фонде оплаты труда. Ведь уровень зарплат в Москве выше, чем в регионах. А если специалист работает удаленно, то нет никакой разницы, где стоит его компьютер – в Москве, в Воронеже, в Челябинске или селе Нижние Пупырышки. Подробности...
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Тотальная война против результатов эпохи Просвещения

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Понятие коллективной вины, которую тут пытаются навязать всему белому миру – это игра не в одни ворота. И мячик может выкатиться на другую половину поля. Вот будет интересно. Подробности...
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Почему Константинопольский патриарх молчит о Святой Софии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Турция планирует превратить здание одного из величайших православных соборов планеты – Святой Софии – из музея в мечеть. Реакция на это Константинопольского патриарха – вернее, ее поразительное отсутствие – говорит о многом. Подробности...
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              Экс-мэра города Кимры приговорили к десяти годам колонии за взятку

              16 июня 2020, 22:57

              Текст: Антон Никитин

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              Суд в Тверской области приговорил бывшего главу города Кимры Максима Литвинова к десяти годам колонии и штрафу в размере 36 млн рублей, он признан виновным в получении взятки в размере около 18 млн рублей, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Тверской области.

              «Приговором суда мужчине назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, а также штрафа в размере 36 млн рублей. Одной из женщин назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком возраста 14 лет, другая приговорена судом к пяти годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года», – приводит сообщение пресс-службы регионального управления ТАСС.

              Подсудимые признаны судом виновными в получение взятки в особо крупном размере, а также в пособничестве в получении взятки.

              Следствие установило, что в 2010 году к Литвинову, который на тот момент был главой города Кимры, обратился предприниматель с вопросом о предоставлении земельного участка для строительства гипермаркета. Литвинов решил использовать свои служебные полномочия и передать участок без проведения торгов и без продажи муниципальным образованием права его аренды.

              «В таком порядке земельный участок мог быть предоставлен гражданину только под строительство объекта по надуманному основанию – якобы для строительства социально значимого объекта для города. Корыстная заинтересованность главы МО «Город Кимры» заключалась в стремлении получить выгоду имущественного характера для себя путем приобретения возможности распоряжаться правом аренды данного земельного участка через «подконтрольного» ему гражданина», – информирует пресс-служба.

              Литвинов предложил предпринимателю приобрести право на участок за 18 млн рублей, не сообщив о способе приобретения. Для совершения преступления он привлек двух женщин, одна из них была председателем комитета по управлению имуществом города Кимры. С ноября 2010 по февраль 2012 года Литвинов через свою знакомую безвозмездно получил возможность распоряжаться правом аренды участка. Его действия причинили имущественный ущерб в размере 14,4 млн рублей бюджету города Кимры и в размере 3,6 млн рублей – бюджету Тверской области.

              Напомним также, в январе по подозрению в получении взятки задержали заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева. Кроме того, в октябре 2019 года по подозрению в получении взятки задержали главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина.

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