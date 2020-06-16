Экс-мэра города Кимры приговорили к десяти годам колонии за взятку

Суд в Тверской области приговорил бывшего главу города Кимры Максима Литвинова к десяти годам колонии и штрафу в размере 36 млн рублей, он признан виновным в получении взятки в размере около 18 млн рублей, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Тверской области.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, а также штрафа в размере 36 млн рублей. Одной из женщин назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком возраста 14 лет, другая приговорена судом к пяти годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года», – приводит сообщение пресс-службы регионального управления ТАСС.

Подсудимые признаны судом виновными в получение взятки в особо крупном размере, а также в пособничестве в получении взятки.

Следствие установило, что в 2010 году к Литвинову, который на тот момент был главой города Кимры, обратился предприниматель с вопросом о предоставлении земельного участка для строительства гипермаркета. Литвинов решил использовать свои служебные полномочия и передать участок без проведения торгов и без продажи муниципальным образованием права его аренды.

«В таком порядке земельный участок мог быть предоставлен гражданину только под строительство объекта по надуманному основанию – якобы для строительства социально значимого объекта для города. Корыстная заинтересованность главы МО «Город Кимры» заключалась в стремлении получить выгоду имущественного характера для себя путем приобретения возможности распоряжаться правом аренды данного земельного участка через «подконтрольного» ему гражданина», – информирует пресс-служба.

Литвинов предложил предпринимателю приобрести право на участок за 18 млн рублей, не сообщив о способе приобретения. Для совершения преступления он привлек двух женщин, одна из них была председателем комитета по управлению имуществом города Кимры. С ноября 2010 по февраль 2012 года Литвинов через свою знакомую безвозмездно получил возможность распоряжаться правом аренды участка. Его действия причинили имущественный ущерб в размере 14,4 млн рублей бюджету города Кимры и в размере 3,6 млн рублей – бюджету Тверской области.

Напомним также, в январе по подозрению в получении взятки задержали заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева. Кроме того, в октябре 2019 года по подозрению в получении взятки задержали главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина.

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