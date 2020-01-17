Заммэра Ярославля задержан за взятку

Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан по подозрению в получении взятки, сообщил источник в силовых структурах региона.

«Бадаев задержан по подозрению в получении взятки. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения», – сообщил источник РИА «Новости».

В СК по региону и мэрии информацию не комментируют. Бадаев занимает должность мэра по вопросам градостроительства.

Напомним, в четверг в СК России сообщили, что министр внутренних дел Коми, генерал-майор полиции Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки.

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