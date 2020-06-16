В Ростехнадзоре объяснили, почему не проверили аварийный резервуар на ТЭЦ-3

Инспектор Ростехнадзора Елена Новожилова, против которой СК России возбудил уголовное дело о халатности, не имела законных оснований для проверки аварийного резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, так как по документам он находился в ремонте, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.

«Инспектор не имела законных оснований и повода проверять резервуар, который согласно документальным данным находился в ремонте, а заключение экспертизы не является уведомлением о начале использования емкости по назначению», – передает ТАСС его слова.

Уточняется, что в Ростехнадзоре спокойно отнеслись к возбуждению уголовного дела против своей сотрудницы, так как при расследовании резонансных аварий это – «сложившаяся практика».

«Уверены, следствие разберется. За соблюдение законодательства у нас не наказывают», – подытожил Виль.

Ранее против главного госинспектора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Известно, что в ноябре 2017 и декабре 2018 года Новожилова проводила плановые проверки ТЭЦ-3 в Норильске, при этом она не проверила аварийный резервуар. Год спустя в Ростехнадзор поступило заключение экспертизы с требованием их устранить, однако и в этот раз чиновница не сынициировала проведение внеплановой проверки.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Позднее были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, арестован начальник цеха ТЭЦ-3. Также было возбуждено уголовное дело на сотрудников «Норникеля».

Одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

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