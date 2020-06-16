Глава Якутии предложил подписать соглашение о сотрудничестве регионов Дальнего Востока

По инициативе главы Якутии Айсена Николаева состоялось первое онлайн-заседание Ленского клуба. Он предложил подписать соглашение о сотрудничестве между регионами Дальнего Востока в пост-коронавирусный период.

На дискуссионной площадке главы дальневосточных регионов и приглашенные эксперты обсудили развитие макрорегиона во время и после пандемии, а также совместные меры по выходу из кризиса, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Глава Якутии Айсен Николаев открыл пленарное заседание Ленского клуба, которое было посвящено теме «Дальний Восток: будущее после COVID-19». Глава республики отметил, что пандемия показала особую важность коммуникации с населением, необходимость власти быть открытой и эффективной. Уже сейчас в Якутии в рамках специального проекта происходит оптимизация всех процессов государственного управления, что позволит минимизировать затраты и ресурсы. Помимо этого, руководство региона разработало целый комплекс мерподдержки, обеспечивающий восстановление занятости и доходовнаселения, а также рост экономики.

«У дальневосточных субъектов РФ в этом плане много общего, в период пандемии мы столкнулись с одинаковыми вызовами. Поэтому мы можем и должны продвигать единые для нашего макрорегиона решения. В грядущую посткоронавирусную эпоху мы обязаны взаимодействовать не только в сфере здравоохранения, но и в социальной политике, и в экономике, и в других сферах жизни. В связи с этим предлагаю подписать соглашение о сотрудничестве между всеми регионами Дальнего Востока под эгидой полпредства. Чтобы мы объединились не только ради победы над пандемией, но и для дальнейшего движения вперед», – сообщил Айсен Николаев.

Республика готова заняться разработкой проекта соглашения. Поставить свои подписи в нем главы регионов смогут уже июле под эгидой полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

В пленарном заседании Ленского клуба приняли участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов, врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, а также приглашенные эксперты – декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, директор Департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин и Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Модератором выступила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Глава Камчатского края Владимир Солодов согласился с тем, что дальневосточным регионам необходимо подписать соглашение о межрегиональном сотрудничестве, чтобы регулярно обмениваться положительным опытом по стабилизации ситуации.

«Сотрудничество между нашими регионами уже идет, но мы должны усилить его и закрепить на нормативном уровне. Нам необходимо обмениваться опытом, потому что это сейчас имеет огромную ценность. Связанность мира нарушается, мы все больше говорим о разобщенности, но наша локальные связи при этом должны улучшаться. Надеюсь, что изменение логистики и развитие внутреннего туризма приведут к окончательному решению об образовании дальневосточной авиакомпании», – отметил Владимир Солодов.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов добавил, что удаленность дальневосточных регионов от европейской части России позволила им подготовиться к пандемии. Однако коронавирус обнажил и ряд важных проблем в субъектах, в том числе нехватку медицинского оборудования, специалистов, инфраструктурные проблемы в небольших населенных пунктах.

«Многие из этих вопросов требуют от нас общих системных решений. Необходимо дополнительное региональное или федеральное регулирование, также целый ряд проблем нуждается в законодательном закреплении», – подчеркнул Александр Осипов.

Эксперты клуба также обратили внимание на то, что период пандемии стал «временем губернаторов», когда именно руководители регионов принимали ключевые решения. Однако руководителям субъектов Дальнего Востока удалось справиться с кризисом. В частности, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко подчеркнул, что дальневосточные губернаторы в период пандемии успешно взаимодействовали с населением, в том числе через социальные сети. При этом общение выстраивалась по принципу «разговор взрослого со взрослым», то есть губернаторы не поучали, а объясняли сложные вопросы. В то же время руководители, которые ранее вели соцсети «для галочки», в кризисный период не смогли выстроить коммуникацию с жителями регионов.