Глава Якутии предложил подписать соглашение о сотрудничестве регионов Дальнего Востока

Взгляд
16 июня, вторник  |  Последнее обновление — 21:29  |  vz.ru
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Коронавирус посадил мировую экономику на «русские горки»

В понедельник снизились азиатские фондовые индексы, а также фьючерсы на индексы СШАФото: Franck Robichon/EPA/ТАСС
Рост числа новых заболеваний в Китае и США встревожил инвесторов на всех мировых рынках. Вторая волна коронавируса может привести к падению всего, кроме золота. И тогда быстрое восстановление мировой экономики останется мечтой. Впрочем, ряд экономистов считает – новая вспышка вируса не приведет к повторению весеннего кризиса. Но экономику при этом будет бросать вверх и вниз. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США

Так выглядит один из перспективных образцов американского гиперзвукового оружияФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Президент Путин заявил, что Россия близка к разработке оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты. Создание «антигиперзвука» является задачей колоссальной сложности, и все же действительно есть признаки того, что ВПК России справляется с ней. Почему гиперзвуковую цель поразить настолько сложно и как России удалось опередить в этой области США? Подробности...
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Погромы на Западе превращаются в революцию двоечников

«Антирасистские протесты» на Западе активно затронули и студенчествоФото: Max Oden/Sipa USA/Global Look Press
После разгромленных магазинов еще одной жертвой протестов и беспорядков в США и Западной Европе становится знаменитое англосаксонское образование. От профессоров требуют завышать оценки чернокожим студентам и соответствовать другим идеологическим клише. Западные студенты собственными руками уничтожают академическую науку. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Коронавирус открыл новый способ покорить Москву

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вынужденный переход на удаленку показал возможность экономии на фонде оплаты труда. Ведь уровень зарплат в Москве выше, чем в регионах. А если специалист работает удаленно, то нет никакой разницы, где стоит его компьютер – в Москве, в Воронеже, в Челябинске или селе Нижние Пупырышки. Подробности...
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Тотальная война против результатов эпохи Просвещения

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Понятие коллективной вины, которую тут пытаются навязать всему белому миру – это игра не в одни ворота. И мячик может выкатиться на другую половину поля. Вот будет интересно. Подробности...
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Почему Константинопольский патриарх молчит о Святой Софии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Турция планирует превратить здание одного из величайших православных соборов планеты – Святой Софии – из музея в мечеть. Реакция на это Константинопольского патриарха – вернее, ее поразительное отсутствие – говорит о многом. Подробности...
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              Глава Якутии предложил подписать соглашение о сотрудничестве регионов Дальнего Востока

              16 июня 2020, 21:08

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              По инициативе главы Якутии Айсена Николаева состоялось первое онлайн-заседание Ленского клуба. Он предложил подписать соглашение о сотрудничестве между регионами Дальнего Востока в пост-коронавирусный период.

              На дискуссионной площадке главы дальневосточных регионов и приглашенные эксперты обсудили развитие макрорегиона во время и после пандемии, а также совместные меры по выходу из кризиса, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Глава Якутии Айсен Николаев открыл пленарное заседание Ленского клуба, которое было посвящено теме «Дальний Восток: будущее после COVID-19». Глава республики отметил, что пандемия показала особую важность коммуникации с населением, необходимость власти быть открытой и эффективной. Уже сейчас в Якутии в рамках специального проекта происходит оптимизация всех процессов государственного управления, что позволит минимизировать затраты и ресурсы. Помимо этого, руководство региона разработало целый комплекс мерподдержки, обеспечивающий восстановление занятости и доходовнаселения, а также рост экономики.

              «У дальневосточных субъектов РФ в этом плане много общего, в период пандемии мы столкнулись с одинаковыми вызовами. Поэтому мы можем и должны продвигать единые для нашего макрорегиона решения. В грядущую посткоронавирусную эпоху мы обязаны взаимодействовать не только в сфере здравоохранения, но и в социальной политике, и в экономике, и в других сферах жизни. В связи с этим предлагаю подписать соглашение о сотрудничестве между всеми регионами Дальнего Востока под эгидой полпредства. Чтобы мы объединились не только ради победы над пандемией, но и для дальнейшего движения вперед», – сообщил Айсен Николаев.

              Республика готова заняться разработкой проекта соглашения. Поставить свои подписи в нем главы регионов смогут уже июле под эгидой полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

              В пленарном заседании Ленского клуба приняли участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов, врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, а также приглашенные эксперты – декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, директор Департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин и Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Модератором выступила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

              Глава Камчатского края Владимир Солодов согласился с тем, что дальневосточным регионам необходимо подписать соглашение о межрегиональном сотрудничестве, чтобы регулярно обмениваться положительным опытом по стабилизации ситуации.

              «Сотрудничество между нашими регионами уже идет, но мы должны усилить его и закрепить на нормативном уровне. Нам необходимо обмениваться опытом, потому что это сейчас имеет огромную ценность. Связанность мира нарушается, мы все больше говорим о разобщенности, но наша локальные связи при этом должны улучшаться. Надеюсь, что изменение логистики и развитие внутреннего туризма приведут к окончательному решению об образовании дальневосточной авиакомпании», – отметил Владимир Солодов.

              Губернатор Забайкальского края Александр Осипов добавил, что удаленность дальневосточных регионов от европейской части России позволила им подготовиться к пандемии. Однако коронавирус обнажил и ряд важных проблем в субъектах, в том числе нехватку медицинского оборудования, специалистов, инфраструктурные проблемы в небольших населенных пунктах.

              «Многие из этих вопросов требуют от нас общих системных решений. Необходимо дополнительное региональное или федеральное регулирование, также целый ряд проблем нуждается в законодательном закреплении», – подчеркнул Александр Осипов.

              Эксперты клуба также обратили внимание на то, что период пандемии стал «временем губернаторов», когда именно руководители регионов принимали ключевые решения. Однако руководителям субъектов Дальнего Востока удалось справиться с кризисом. В частности, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко подчеркнул, что дальневосточные губернаторы в период пандемии успешно взаимодействовали с населением, в том числе через социальные сети. При этом общение выстраивалась по принципу «разговор взрослого со взрослым», то есть губернаторы не поучали, а объясняли сложные вопросы. В то же время руководители, которые ранее вели соцсети «для галочки», в кризисный период не смогли выстроить коммуникацию с жителями регионов.


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