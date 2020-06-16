ЕС потребовал от США изменить позицию по МУС

Возможность новых американских санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) неприемлема, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Санкции в отношении тех, кто участвует в работе МУС, его сотрудников и членов их семей, а также лиц, связанных с МУС, являются неприемлемыми и беспрецедентными по своему масштабу и содержанию», – передает ТАСС заявление Борреля.

Также в заявлении Боррель призвал США изменить свою позицию.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против сотрудников МУС, которые непосредственно участвуют в «расследовании или судебном преследовании военнослужащих США без согласия Соединенных Штатов».

Международный уголовный суд (МУС) выразил «глубокое разочарование» в связи с решением Трампа. В Германии выразили крайнюю обеспокоенность в связи с планами США ввести санкции против членов МУС. Против санкций также выступили Франция и Швейцария.