В Бундестаге не увидели смысла в дальнейшем присутствии войск США в Германии

Присутствие американских военных на территории Германии больше не вносит вклад в безопасность республики, заявил депутат Бундестага от фракции Левой партии Клаус Эрнст.

«У меня ощущение, что американское присутствие в ФРГ, особенно в том, что касается атомного оружия, больше не нужно. Я не думаю, что оно существенно повышает безопасность федеративной республики», – заявил он, передает ТАСС.

Ранее во вторник Эрнст призвал перестать закидывать США «ватными шариками» в ответ на ограничительные меры против «Северного потока – 2» и ввести санкции в отношении американских сенаторов США.

Перед этим немецкий посол в США Эмили Хабер, отвечая на угрозы США вывести войска, заявила, что американские военные в Германии защищают не Германию, а трансатлантическую безопасность.