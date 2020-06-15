Опубликовано видео перехвата бомбардировщиков США российскими Су-27

Минобороны России опубликовало видеозапись перехвата российскими истребителями Су-27 американских бомбардировщиков В-52H и разведывательных самолетов над Балтикой.

Российское военное ведомство подчеркнуло, что полет истребителей выполнялся в соответствии с международными правилами, передает «Звезда».

Напомним, Минобороны сообщало, что бомбардировщики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля «на значительном удалении от госграницы».

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