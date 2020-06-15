Путин призвал Сербию договориться о приемлемом компромиссе по Косово

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромисса по Косово, который должен утвердить СБ ООН, сообщили в Кремле.

«В ходе подробного обмена мнениями по проблематике косовского урегулирования Владимир Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН», – говорится в сообщении Кремля.

Также лидеры позитивно оценили партнерство России и Сербии, обсудили возможность активизации межгосударственного сотрудничества – в том числе «в контексте поэтапной отмены ограничительных мер».

«Александр Вучич подтвердил свое участие в торжественных мероприятиях в Москве 24 июня 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – сообщает Кремль.

Администрация сербского президента также сообщила о разговоре двух лидеров, отметив, что Путин подтвердил визит в Сербию на освящение храма Святого Саввы в Белграде, которое ожидается осенью, передает РИА «Новости».

«Президент Путин подтвердил, что снова посетит Сербию для присутствия на центральной государственной церемонии освящения храма Святого Саввы, и отметил, что Россия будет помогать интересам Сербии, как и защищать интересы Сербской православной церкви», – говорится в сообщении.

Вучич заявил, что для него честью будет принять президента России. Он указал на «неоценимый вклад» России в создание крупнейшего православного храма Сербии.

В феврале в ЕС признали, что «нехорошо выполнили свою работу» в вопросе косовского урегулирования.

Напомним, Косово создает полноценную армию в нарушение резолюции СБ ООН. Парламент непризнанной республики также заявлял о «конце диалога» с Белградом.