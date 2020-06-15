Рост числа новых случаев коронавируса в России стал минимальным с 1 мая

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8246 и стало минимальным с 1 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусом инфекции.

Суточный рост составил 1,6% против 1,7% днем ранее, передает ТАСС.

Всего в России выписали после коронавируса более 284 тыс. человек – 53% от общего количества заразившихся в стране.

За минувшие сутки в России выявлено 8246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 537 тыс. случаев заболевания.