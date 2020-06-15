Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 21 копейку – до 70,41 рубля, курс евро опустился на 14 копеек – до 79,06 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снизился до 37,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».