В России собрались создать новые центры угледобычи

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года, по которой к 2030 году в России должны появиться новые центры угледобычи.

«Полное обновление производственных мощностей, создание новых производственных комплексов в Кузбассе, Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, синхронизация развития железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения поставок продукции на внешний рынок – все это предусмотрено программой развития угольной промышленности России до 2035 года. Ее своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.

Программу реализуют в три этапа. Первый рассчитан до 2025 года, по нему должно быть проведено техническое перевооружение, интенсификация угольного производства, увеличение объемов обогащения угля, а также снижение аварийности и травматизма на предприятиях. Кроме того, предполагается реализация инфраструктурных проектов РЖД.

Второй этап рассчитан до 2030 года. К этому сроку должны завершить реструктуризацию отрасли и сформировать новые центры угледобычи на месторождениях, где сложились благоприятные горно-геологические условия. Кроме того, предполагается снятие основных системных ограничений по транспортировке угля.

На третьем этапе предполагается кардинальное повышение производительности труда и реализация пилотных проектов на базе технологий глубокой переработки угля. Кроме того, должны быть достигнуты мировые стандарты в области охраны окружающей среды.

«Реализация программы поможет нарастить угледобычу с 439,3 млн тонн в 2018 году до 485 миллионов тонн к 2035-му по консервативному сценарию и до 668 млн тонн – по оптимистичному сценарию. Прогноз по экспорту составляет от 259 млн до 392 млн тонн соответственно», – сказано в сообщении.

В марте газета ВЗГЛЯД писала о неожиданном росте стоимости угля на фоне пандемии.