В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 50 вирус-положительных пациентов, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У них подтвердилась пневмония. Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов – 3281 человек, передает ТАСС.

Количество умерших в Подмосковье, у которых был подтвержден коронавирус, достигло 678.

12 июня сообщалось, что в Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом.

Напомним, коэффициент распространения коронавируса в России не поднимается третий день.

Количество выздоровевших от коронавируса пациентов за сутки выросло в Москве на 1 тыс. 534 и достигло 119 тыс. 558.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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