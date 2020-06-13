Иконы покровителей российских войск доставили в главный храм ВС в Кубинке

Иконы святых покровителей видов и родов Вооруженных Сил (ВС) России доставлены в главный храм ВС в подмосковной Кубинке, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В Минобороны сообщили, что «иконы видов и родов ВС доставлены в главный храм Вооруженных сил», передает РИА «Новости».

Среди прибывших в храм икон лики пророка Илии, покровительствующего Воздушно-космическим силам и ВДВ, апостола Андрея Первозванного – покровителя флота и святого князя Александра Невского – покровителя Сухопутных войск.

Также в Кубинку доставили иконы святой Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН, и покровителя войск материально-технического обеспечения преподобного Иосифа Волоцкого.

Перед отправкой в главный храм ВС иконы доставили в Храм преподобного Сергия Радонежского на Фрунзенской набережной, где прошла литургия.

В храме в Кубинке их разместят в приделах, посвященных соответствующим видам и родам войск.

Ранее около главного храма ВС в Подмосковье установили памятник матерям победителей.

Напомним, храм Вооруженных возведен в подмосковном парке «Патриот» на добровольные пожертвования в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его строительства принадлежит министру обороны Сергею Шойгу.

Сам Шойгу рассказывал о храме, а также о главной иконе храма, созданной по предложению и на средства президента России Владимира Путина.

Изначально открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, однако из-за коронавируса торжественные мероприятия перенесли на 14-е июня.