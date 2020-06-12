«Укроборонпром» раскритиковал «Антонов» за отказ закупать российские детали через Boeing

Концерн «Укроборонпром» раскритиковал предприятие «Антонов» за отказ закупать детали российского производства через посредника Boeing Distribution, сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.

«Укроборонпром» во время закрытого для прессы заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обвинил «Антонов» во всех «смертных грехах». Среди более двух десятков пунктов – упрек в отказе от закупки деталей производства Российской Федерации через выбранного при участии самого «Укроборонпрома» посредника», – сообщает Defense Express.

При этом информационно-консалтинговое агентство отмечает, что когда-то «Укроборонпром» сам выступал против подобных схем закупок, «однако, судя по всему, только на словах». «На этот раз концерн самостоятельно выбрал фирму, которая наладила поставки российских деталей. Ею стала Aviall Services Inc (после ребрендинга – Boeing Distribution)», сообщает агентство.

«История с этой компанией началась в 2018 году, когда на авиасалоне Farnborough – 2018 было заключено соглашение о сотрудничестве в производстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178, семейство которых будет носить обозначение Ан-1X8 NEXT. То есть изначально речь шла об импортозамещении самолетов. Однако теперь новое руководство «Укроборонпрома» … вместо импортозамещения решило закупать детали в России через посредника, который выставил ценник на 20% выше реальной стоимости деталей», пишет агентство.

Оно добавляет, что «даже при таких условиях Aviall Services Inc поставить детали не смогла, а виновным этом «Укроборонпром» сделал «Антонов».

В числе других претензий, которые «Укроборонпром» предъявляет компании «Антонов», – отказ от сотрудничества со странами Североатлантического альянса ради производства морского патрульного самолета с противокорабельными ракетами «Нептун».

В мае посол Украины в США Владимир Ельченко заявил о том, что будущее украинского госпредприятия «Антонов» зависит от сотрудничества с компанией Boeing. Авиаэксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил надежды Украины на СП «Антонов» и Boeing.