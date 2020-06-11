Путин потребовал обеспечить полную безопасность для иностранных гостей парада Победы

Для иностранных гостей парада победы нужно будет обеспечить полную безопасность в условиях распространения коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза. Подтверждение о намерении посетить Москву получено от 12 иностранных лидеров.

«Мы подтвердили всем приглашенным на парад, который планировался 9 мая, что приглашение остается в силе. Мы уже получили подтверждение от 13 глав государств, большинство стран-членов СНГ», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

С вопросов подготовки к параду Победы Путин начал совещание с членами Совета безопасности России.

«Мы обсуждали возможность проведения этого мероприятия торжественного в разных форматах. Я вижу, что Сергей Викторович Лавров уже информирует коллег о том, как мы будем работать с нашими иностранными партнерами», – сказал президент в начале совещания.

На совещании Путин заметил, что пандемия внесла существенные коррективы в подготовку парада Победы.

«Нам, безусловно, нужно будет обеспечить полную безопасность наших гостей», – сказал глава государства.

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