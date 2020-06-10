Режиссер «Матильды» захотел снять фильм о Пушкине

Режиссер Алексей Учитель обсудил с американским переводчиком, поэтом и продюсером Джулианом Генри Лоуэнфельдом возможное создание картины о поэте Александре Пушкине.

«Никакой конкретики, что надо снимать пока нет, но разговор с ним состоялся, когда он приезжал к нам в студию, мы обсуждали, что можно сделать об Александре Сергеевиче Пушкине, разговор такой прошел, договорились общаться, что-то состоится, но пока это в начальной стадии. Мысли у него интересные, у нас есть идеи, я надеюсь, это приведет к интересному результату», – рассказал Учитель РИА «Новости».

Лоуэнфельд рассказал, что в Минкультуры России состоялась очень плодотворная встреча, в рамках которой обсудили необходимость оказания поддержки проекту «Пушкин – всему миру» и создание фильма о поэте. «У нас была очень хорошая беседа. Надеюсь, что все получится. Мы с Алексеем Ефимовичем, конечно же, будем работать, – сказал он.

Ранее президент Владимир Путин поручил министру культуры Ольге Любимовой встретиться с Лоуэнфельдом, чтобы обсудить возможную поддержку его проектов.

Путин на встрече с деятелями культуры сказал Лоуэнфельду, что на продвижение русской культуры и русского языка – наследие Пушкина – «денег у нас хватит».

Напомним, вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя, вышедшего на экраны в 2017 году, разгорелся громкий скандал в связи с дискуссией, инициированной депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Депутат добивалась, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих.

Позже Поклонская признала ошибкой скандал вокруг фильма.