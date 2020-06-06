Путин пообещал, что денег на продвижение русской культуры хватит

На продвижение русской культуры денег хватит, несмотря на падение цен на нефть, заявил президент Владимир Путин.

«Что касается вашего замечания, что это недорого, ну, я думаю, что на то, что вы предлагаете, на продвижение русской культуры и русского языка - наследие Пушкина, денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть. Тем более, что эти цены уже повышаются», – передает РИА «Новости» ответ Путина поэту, драматургу, переводчику произведений Александра Пушкина Джону Генри Лоуэнфельду на встрече с деятелями культуры.

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