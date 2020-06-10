Эксперт: Президент очень правильно расставил акценты развития IT-сферы

Ситуация с самоизоляцией и переходом на дистанционные услуги в тех сферах, где они раньше не оказывались, показала насколько востребован и важен IT-сектор. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД директор Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан. Так она прокомментировала итоги совещания, которое Путин провел в среду с главами российских IT-компаний.

«Для отрасли и регуляторов это были достаточно ожидаемые поручения президента. Даже тот факт, что президент подробно остановился на законе о «песочницах», который уже внесен в Госдуму, говорит о том, что эти решения назрели. Президент суммировал, что сказали участники совещания, и расставил основные акценты ровно, очень правильно в существующей ситуации. Теперь отрасль должна конкретизировать эти решения», – сказала директор Института проблем правового регулирования Высшей школы экономики Анна Дупан.

Эксперт добавила, что если бы участники совещания «назвали бы несколько более подробные направления реформирования законодательства, потом было бы проще». «Но с другой стороны, такие широкие формулировки, которые предложил президент, открывают простор для разных предложений от айтишников и регуляторов. Как показывает практика, когда президент обращает на что-то внимание, все решения выполняются гораздо быстрее», – считает собеседник.

Дупан напомнила, что в последнее время Минкомсвязи разрабатывало новую стратегию развития IT-отрасли. «Давно назрела необходимость в дополнительных мерах стимулирования отрасли. Ситуация с самоизоляцией и переходом на дистанционные услуги в тех сферах, где они раньше не оказывались, показала насколько востребован и важен IT-сектор», – подытожила Дупан.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел совещание по развитию телекоммуникаций. В совещании, которое прошло в режиме онлайн-конференции, участвовали представители Мегафона, Сбербанка, Mail.ru Group, МТС, Ростелекома, Вымпелкома, Яндекса и других компаний. Путин подчеркнул, что целому ряду параметров, включая развитие мобильной связи и интернета, «Россия уверенно входит в число мировых лидеров».

Президент призвал правительство и Госдуму ускорить принятие законопроекта о «регуляторных песочницах». «Необходимо максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что «при самом, конечно, строгом контроле, такое поле для экспериментов, безусловно, должно быть». Путин также просил правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного режима конкурирования, включая решения по комплексному налоговому маневру для предприятий, связанных с IT-сферой.

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