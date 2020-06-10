НОМ назвал самые распространенные фейки о голосовании по Конституции

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США официально признали начало рецессии в странеФото: AP/ТАСС
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Киев нашел тех, кто выполнит Минские соглашения в извращенной форме

Сергей Гармаш (слева) и Денис Казанский – именно эти люди, по замыслу Киева, являются полномочными представителями ДНРФото: facebook.com/sergiy.garmash,
instagram.com/den_kazansky
Власти Киева, казалось бы, сделали долгожданный шаг по выполнению Минских соглашений. Как утверждают в администрации президента Зеленского, к переговорам с Украиной впервые привлечены представители республик Донбасса. Кто, по версии Киева, представляет «ОРДЛО» и каковы истинные намерения Зеленского в данном случае? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

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Беспорядки в США не остановятся

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У Трампа есть силовой резерв (помимо армии), который в состоянии перехватить инициативу на улице. Но введение этого резерва в бой будет означать начало гражданской войны. Между тем «революционные массы» намерены идти до конца. Подробности...
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Нетерпимость к друзьям, которые садятся пьяными за руль

Антон Любич, экономист
В случае с Ефремовым пока преобладают призывы оторвать голову, но некоторые представители «тусовочки» уже начали искушать сатану просьбами о ложном милосердии. Подробности...
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Так революции не делаются

Павел Волков, публицист
Цепочка «расизм – полицейский беспредел – борьба за равноправие – социальная революция» не бестолкова. Но – для кого к сожалению, а для кого к счастью – не имеет отношения к погромам в США. То, что там происходило – это просто истерика. Подробности...
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              НОМ назвал самые распространенные фейки о голосовании по Конституции

              10 июня 2020, 17:18

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              Одним из наиболее характерных примеров недостоверной информации о голосовании по поправкам в Конституцию являются сообщения о недопуске СМИ к наблюдению за подсчетом голосов, заявил сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

              В среду Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) представила доклад «Картина фейком», посвященный информационным манипуляциям в период подготовки к голосованию по внесению поправок в Конституцию, сообщает РАПСИ.

              «Настоящий доклад, продолжая серию аналитических материалов Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», раскрывает технологии и механизмы недобросовестного манипулирования общественным мнением, используемые в целях дискредитации предстоящего общероссийского голосования», – сказал Брод.

              Он отметил, что одним из наиболее распространенных фейков является якобы недопуск СМИ наблюдать за подсчетом голосов.

              «Несколько дней назад СМИ и социальные сети буквально всколыхнула новость о том, что из постановления ЦИК о порядке общероссийского голосования убрали право журналистов присутствовать при подсчете бюллетеней. Немедленно проверив это, наша Ассоциация выяснила, что речь идет о технической правке в одном из пунктов, где речь шла о взаимодействии комиссии с наблюдателями. Действительно, было убрано упоминание о представителях СМИ, а в двух других пунктах по-прежнему закреплено право представителей СМИ беспрепятственно наблюдать за действиями членов комиссии, как и за всем, что происходит на участке», – пояснил Брод, напомнив, что ранее НОМ выступил с заявлением по этому поводу.

              Еще один фейк – экспертиза поправок в Совете Европы.

              «На позапрошлой неделе интернет взорвался новостью о том, что конституционные поправки будут вынесены на проверку международных инстанций Совета Европы. Некоторые СМИ преподнесли ситуацию так, будто бы одна из комиссий ПАСЕ инициировала рассмотрение петиции благодаря действиям движения «Голос». Нам удалось оперативно связаться с нашими партнерами в европейских структурах, депутатами Госдумы, которые дистанционно участвовали в этом заседании. И вот что выяснилось: никакого решения по петиции европейские структуры не принимали. Предметом рассмотрения по инициативе одного из комитетов ПАСЕ станут лишь поправки, связанные с приоритетом Конституции России над решением международных организаций и судов», – отметил член СПЧ.

              В докладе НОМ также отмечается, что Совет Европы рассматривает только запросы правительств стран-членов (например, России) или своих структур (комитетов, органов, депутатов ПАСЕ), а не жалобы общественных организаций или группы лиц.

              «То есть налицо попытка «Голоса» и аффилированных с ним лиц «примазаться» к совершенно иному событию для создания впечатления о поддержке их позиции в международных экспертных организациях», — говорится в документе.

              Еще один фейк – новые формы голосования как лазейки для фальсификации.

              «Новые формы голосования, которые предусмотрела Центральная избирательная комиссия, Голос однозначно оценивает как антиправовые, создающие лазейки для фальсификаций. Во-первых, на необходимость их введения настаивал Роспотребнадзор. Во-вторых, все эти меры так или иначе применяются государствами, которые организовывали выборы и референдумы на точке выхода из пандемии в Южной Корее, Польше, Сербии, Хорватии, Франции. В-третьих, многие государства мира, по праву считающие себя цивилизованными, без всякой угрозы пандемии десятилетиями применяют голосование по почте (Южная Корея), досрочные формы голосования (Дания, Германия, Швеция, США) и даже голосование по доверенности (Великобритания, Франция, Нидерланды)», – рассказал Брод.

              Распространен также фейк об агитации за поправки вместо информирования.

              «В ходе общероссийского голосования не предусмотрено деление на информационные и агитационные материалы в СМИ. И это оправдано: отличие от выборов, где есть соперничество партий и кандидатов, борьба за власть, общероссийское голосование – это конкуренция смыслов, видения моделей будущего. Эксперты Голоса прекрасно знают об этом, но в общении с журналистами и читателями всякий раз забывают, что нельзя нарушить ограничения, которых нет», – подчеркнул сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль».

              Кроме того, распространяется ложная информация о том, что Общественные палаты создают препятствия за наблюдением.

              «Общественные палаты якобы создают препятствия для участия граждан в наблюдении за общероссийским голосованием. Консультативные органы, состоящие из представителей общественных организаций и НКО, общественные палаты, именуются государственными структурами, задачей которых якобы является отсечение неугодных власти кандидатов в наблюдатели с активной гражданской позицией. Однако до настоящего времени из 200 тыс. представленных в общественные палаты кандидатур не известен ни один случай такого отказа», – рассказал Брод.

              В докладе также отмечается, что активно обыгрывается невозможность непосредственного направления своих наблюдателей партиями.

              «При этом полностью игнорируется, что в отличие от выборов на общероссийском голосовании партии не являются избирательными объединениями, выдвигающими кандидатов, здесь нет политического противоборства. Поэтому партии, как и все общественные организации, предлагают свои кандидатуры в общественные палаты», – подчеркивают эксперты НОМ.

              Согласно докладу, с января по июнь в СМИ было опубликовано более 8 тыс. статей, в интернете (по данным Яндекса) – более 62 тыс. индексируемых сообщений. Объем информации в социальных сетях исчисляется миллионами постов и комментариев. Так, только в сети «ВКонтакте» размещено более 500 тыс. постов, содержащих фразу «поправки в Конституцию».

              Ранее эксперты назвали главные попытки дискредитировать голосование по Конституции, выделив 10 мифов на эту тему, появившихся в Сети.

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