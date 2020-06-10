Патрушев заявил, что Запад собрался дестабилизировать обстановку в России перед голосованием

Имеющиеся у Совета безопасности России данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

В интервью газете «Аргументы и факты» Патрушев, в частности, коснулся темы возможного влияния западных сил на подготовку к голосованию по поправкам в Основной закон России, к единому дню голосования в российских регионах в сентябре и в дальнейшем – к выборам в Госдуму.

«По имеющимся в нашем распоряжении данным, в преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения», – передает РИА «Новости» Патрушева.

По его словам, «дополнительный акцент, как ожидается, будет также сделан на стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзных организаций».

«Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны. Главные задачи – внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием», – отметил Патрушев.

Он добавил, что кандидаты на роль лидеров российской внесистемной оппозиции подбираются Западом.

«Запад объединяет и поддерживает финансово несистемную оппозицию и прозападно ориентированные российские общественные объединения, осуществляет подбор кандидатур на роль лидеров протестного движения, приверженных «демократическим ценностям и идеалам свободы», – сказал Патрушев.

По его словам, Госддеп США является одним из координаторов деструктивной деятельности, ведущейся Западом в отношении России.

«Координаторами деструктивной деятельности на территории России являются госдепартамент США, агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, ведущие американские неправительственные организации – Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) и многие другие», – сказал Патрушев.

По его словам, «для работы в России американцами и их партнерами по НАТО также широко используется ряд неправительственных и международных организаций, базирующихся преимущественно в США и странах Западной Европы».

Он добавил, что Запад с целью дестабилизации ситуации в России создает на ее территории разветвленную сеть неправительственных структур.

«Постоянно активизируется деятельность, ориентированная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране. С этой целью на российской территории создается разветвленная сеть иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур для реализации так называемых демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных государств», – сказал Патрушев.

Он рассказал также, что российские некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью, официально получили в 2015-2019 годах от западных спонсоров порядка 4 миллиарда рублей, а в реальности – гораздо больше из-за разных «серых» схем, это серьезно осложняет доказательства прямого участия Запада в подрывной работе против России.

«Работа сети зарубежных НПО распределена по соответствующим сферам ответственности и осуществляется с использованием возможностей подконтрольных российских некоммерческих организаций гуманитарной или правозащитной направленности, которые активно участвуют в политической деятельности», – отметил Патрушев.

«С 2015 по 2019 год российские НКО, участвующие в политической деятельности, официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 миллиардов рублей. Однако в реальности эти суммы значительно выше, так как западные спонсоры задействуют различные скрытые схемы финансирования, в частности перечисление через сетевые организации-посредники, что серьезно затрудняет доказательство фактов прямого участия США или их союзников в подрывной деятельности против России», – добавил секретарь Совета безопасности России.

Вместе с тем, по словам Патрушева, «в результате реализации федеральными государственными органами решений Совета Безопасности локализована антироссийская деятельность ряда иностранных неправительственных организаций, усилен контроль за поступлением финансовой и иной помощи из-за рубежа российским оппозиционным и прозападным некоммерческим организациям».

По словам Патрушева, страны Прибалтики играют важнейшую роль для Запада с точки зрения организации прямых контактов с теми силами внутри России, которые способны содействовать дестабилизации обстановки в стране.

«Внимание западных политтехнологов давно сконцентрировано на нашей стране. Они стремятся создать в соседних с нашей страной государствах сеть общественно-политических структур, способных осуществлять прямые контакты с требуемыми российскими адресатами. Важнейшая роль отводится здесь странам Балтии», – подчеркнул он.

По его словам, «высокую активность» проявляет, в частности, Литва, на территории которой регулярно проходит так называемый «Форум свободной России», где обсуждаются новые формы гражданского протеста и сценарии усиления внешнего давления на руководство России. А в Латвии организовано обучение «независимых» российских журналистов специалистами Балтийского центра развития СМИ, добавил Патрушев.

Поэтому «более чем своевременно» в Конституцию России вносятся поправки, касающиеся суверенитета, территориальной целостности России и недопустимости вмешательства извне в ее внутренние дела, отметил секретарь Совбеза.

«В своих стратегических документах Запад (в первую очередь США и НАТО) обозначает Россию как врага, поэтому он и формирует образ России как источника угроз безопасности, как государства, не соблюдающего принципы международного права и моральные нормы. Активно использует подконтрольные СМИ и возможности сети Интернет для дискредитации руководства нашей страны, институтов государственной власти и патриотически настроенных политических лидеров, а также для размывания российских духовно-нравственных ценностей», – отметил Патрушев.

Также, по его словам, Запад «вмешивается в российские выборы на федеральном и региональном уровне, применяет антироссийские санкции в экономической, политической и иных сферах, политизирует спорт высоких достижений».



«Обвинения в адрес действующих властей под надуманным предлогом – это давно отработанные Западом инструменты так называемых «цветных революций», – сказал Патрушев.

Поводом для запуска деструктивных процессов в странах, где у власти находится неугодное Западу руководство, могут послужить любые претензии: в разгоне мирной демонстрации, в гибели участника протестов или в якобы имевших место «махинациях» на выборах, пояснил секретарь Совбеза.

По словам Патрушева, для влияния на суверенные государства страны Запада уже много десятилетий используют обширный инструментарий. «Сначала принимаются меры информационно-пропагандистского и политико-дипломатического давления. Если же они не стимулируют руководство той или иной страны к корректировке государственной линии «в нужном ключе», в действие вступают сценарии организации смены власти путем инициирования якобы стихийных народных выступлений», - добавил Патрушев.