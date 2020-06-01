Путин поздравил Кузнецову с рождением седьмого ребенка

Президент России Владимир Путин поздравил детского омбудсмена Анну Кузнецову с рождением седьмого ребенка.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна, с рождением седьмого ребенка в вашей семье – сына. От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России. Успехов вам, благополучия и счастья», – сказал президент в ходе онлайн-встречи с Кузнецовой и семьями, награжденными орденом «Родительской славы».

В свою очередь Кузнецова на встрече с Путиным пожаловалась на работу органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, передает РИА «Новости».

«На 23% выросло число обращений с жалобами на работу этих структур (органов опеки). Наши проверки, мониторинг, который мы провели в регионах, подтверждает системные сбои в работе этой структуры. Более того, прокурорские проверки, работа следственных органов также дают основание полагать о наличии системных сбоев в работе данной структуры. И со своей стороны мы предлагаем не ограничиваться точечными мерами или некоторыми мерами фрагментарного характера. Мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства», – рассказала Кузнецова.

Также она предложила рассмотреть возможность предоставлять меры поддержки семьям по месту их пребывания.

«Мы предлагаем рассмотреть возможность предоставления мер поддержки семьям с детьми по месту их фактического пребывания, а не по месту постоянной регистрации. И рассмотреть возможность, каким образом можно преодолеть этот барьер, учитывая современное развитие цифровых технологий, а также те проекты, которые уже реализуются рядом ведомств», – сказала Кузнецова.

Напомним, 28 мая уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что родила седьмого ребенка.