Детский уполномоченный Кузнецова родила седьмого ребенка

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что родила седьмого ребенка.

«Вот это и случилось. Сегодня Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей – теперь десять внуков. И это моя очень простая арифметика счастья», – написала Кузнецова в Instagram, опубликовав фото с ребенком.

В пресс-службе Кузнецовой уточнили, что у нее родился мальчик, передает РИА «Новости».

Кузнецова была назначена детским омбудсменом в сентябре 2016 года.

Она замужем с 2003 года. Муж – Алексей Кузнецов, священник, имеет два высших образования (техническое и педагогическое), ученую степень кандидата технических наук. У них было две дочери – Мария и Дарья, и четверо сыновей – Иван, Николай, Тимофей и Лев.