Песков сказал, когда Путин объявит дату голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин объявит дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, когда посчитает необходимым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Когда президент посчитает это необходимым, он примет решение и объявит», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Путин объявить дату в понедельник или во вторник, передает РИА «Новости».

Песков также не стал комментировать предложение ЦИК о порядке голосования по Конституции.

«Я не хотел бы сейчас становиться участником этой экспертной дискуссии. В данном вопросе наиболее авторитетным является ЦИК РФ, именно на ее мнение стоит ориентироваться в этом», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не приведет ли предложенное упрощение к фальсификациям во время голосования, передает ТАСС.

В связи с ситуацией с коронавирусом голосование по Конституции, которое собирались провести в апреле, пришлось перенести. Президент Владимир Путин сообщал, что новую дату определят с учетом развития ситуации с коронавирусом.