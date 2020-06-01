Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

В топ-3 регионов вошли субъекты России, которые реализовали наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения в период пандемии, в особенности – по формированию запаса коечного фонда, созданию и обеспечению работы лабораторного комплекса, формированию необходимого запаса лекарств, сообщается на сайте ЭИСИ.

В разделе «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения» институт отметил Московскую область, Республику Башкортостан и Забайкальский край.

Так, в Московской области перепрофилировали Одинцовскую районную больницу в Никольском на 200 койко-мест с кислородом. Подмосковные стационары будут возвращать к плановому режиму работы в три этапа, начало первого этапа намечено на 8 июня. Также в регионе начали тестирование на антитела: в первые дни будет делаться до 5 тыс. тестов, к 15 июня - до 20 тыс. тестов в сутки, сформирован месячный запас средств индивидуальной защиты медиков.

В Республике Башкортостан завершено строительство инфекционного госпиталя в Уфе на 382 койки. Перепрофилированные медицинские учреждения возвращаются в обычный режим работы. В Уфе на базе медико-санитарной части №2 ФСИН заработала лаборатория по тестированию осужденных на COVID-19. Создание центра повышения квалификациии обучения докторов на базе нового инфекционного госпиталя под Уфой. Также фонд Тимченко направил в Башкирию 20 тыс. комплектов СИЗ, средства уже поступили на базу ГУП «Башфармация».

В Забайкальском крае в кожно-венерологическом диспансере развернули 65 коек; в корпусе краевого наркологического диспансера организовали провизорный госпиталь на 40 койко-мест. Станция скорой помощи увеличила до пяти число бригад, работающих с COVID-19. В учреждения здравоохранения поступили 36 тест-систем для проведения вирусологических исследований на COVID-19, одна тест-система позволяет провести 100 исследований. Также теперь экстренная помощь будет оказываться краевой клинической и железнодорожной больницами, но при особых случаях, к примеру, при инфекционной симптоматике, больные могут быть направлены в Домнинскую и Новокручининскую участковые больницы. Онкобольные с положительным тестом на коронавирус будут получать лечение в онкодиспансере Читы.

В разделе «Меры по профилактике и нераспространению коронавируса» институт отметил Москву и Ленинградскую область, Мурманскую область.

Так, в Москве продлили режим самоизоляции до 14 июня и рекомендации воздержаться от посещения церквей и кладбищ. Также расписание прогулок для москвичей опубликовано на сайте мэрии столицы в виде интерактивной карты. Житель региона может ввести в специальное поле адрес своего дома и увидеть, к какой из шести групп этот дом отнесен. Доработан сервис получения цифровых пропусков с учетом пожеланий москвичей, автоматическое продление пропусков для поездок на работу до 14 июня. Пользователи «Социального мониторинга» будут получать СМС с запросом фотографии.

С 1 июня будут разрешены прогулки на улице и в парках в соответствии с расписанием – три раза в неделю (тестовый режим с 1 по 14 июня), занятия спортом на свежем воздухе (до 9 утра), откроются все парки и зеленые территории, кроме «Зарядья». Постепенное увеличение объемов плановой медпомощи. С 27 мая аэропорт Внуково начал поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений – теперь помимо пассажиров пускать в аэропорт будут провожающих, встречающих и других граждан.

«Аэроэкспресс» планирует с 15 июня вернуть все отмененные рейсы в столичные аэропорты. Свободная онлайн-запись на бесплатное тестирование на антитела COVID-19.

В Ленинградской области продлены ограничительные меры. Усилен контроль за реализацией профилактических мероприятий: контроль постановления о безостановочном проезде через 11 городов области будут вести сотрудники администраций муниципальных образований. Проводятся проверки предприятий, которые снова открылись с 12 мая. Осуществляются регулярные рейды сотрудников регионального правительства местных администраций по аптекам и магазинам с целью проверки соблюдения сотрудниками учреждений масочного режима.

Также в регионе запущены дополнительные пригородные поезда на ряде дачных направлений в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Главам администраций муниципалитетов разрешили посещать кладбища (в красной зоне – только в будние дни). В «зеленой» зоне планируется полностью открыть все амбулаторное медицинское лечение. Запланировано возобновление вакцинации населения.

В Мурманской области продление ограничительных мер до 15 июня, ношение защитных масок на улице теперь носит рекомендательный характер. Пассажиров и водителей общественного транспорта ежедневно проверяют на соблюдение масочного режима. Расширен перечень тестируемых на коронавирус категорий граждан. Отменено требование обязательной самоизоляции для водителей, осуществляющих перевозки экипажей судов в международном сообщении при наличии отрицательного теста и убытии в следующий рейс до истечения 14 дней.

В разделе «Меры поддержки медицинского персонала» отмечены Санкт-Петербург, Амурская область, Ханты-Мансийский автономный округ.

Так, в Санкт-Петербурге организованы дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу. По 300 тыс. рублей из бюджета региона получил 91 медик, заразившийся коронавирусом на работе; выплату в один млн рублей получили семьи троих умерших от COVID-19 медиков; в отношении еще более 600 пострадавших медработников приняты положительные решения по предоставлению компенсаций. Врачи Мариинской больницы в День города получили более 300 книг в рамках акции «Книги врачам». Ассоциация выпускников СПбГУ собирает помощь медикам.

В Амурской области предусмотрены дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу, в частности, выделение 71 млн рублей на стимулирующие выплаты из областного бюджета для медицинских работников, которым не установлены выплаты за счет федерального бюджета.

В Ханты-Мансийском автономном округе увеличена единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, прибывшим в 2020 году из других субъектов России на работу в медицинские организации в малонаселенные пункты округа, до 2 млн рублей – для врачей и до 1 млн рублей – для фельдшеров.

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