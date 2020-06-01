Россия может начать экспорт препарата против коронавируса

Россия после удовлетворения потребностей внутреннего рынка может начать поставлять препарат против COVID-19 на экспорт, уже поступили заявки от стран Ближнего Востока и Латинской Америки, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«По мере того как российские потребности будут удовлетворены, мы считаем, что можно также будет поставлять за рубеж. Есть большое количество заявок от стран Ближнего Востока, Латинской Америки. Россия может стать экспортером данного препарата», – передает РИА «Новости» слова Дмитриева.

Первый в России препарат против COVID-19 – «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРар» – получил одобрение Минздрава. В начале июня первые партии «Авифавира» будут направлены в Росздравнадзор для получения заключения на ввод в обращение. Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня. В июне в российские больницы планируется поставить 60 тыс. курсов «Авифавира».

Напомним, «Авифавир» получил одобрение Минздрава и стал первым в мире препаратом на базе «Фавипиравира», одобренным для лечения COVID-19. По итогам первого этапа, эффективность медикамента составила выше 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью.

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