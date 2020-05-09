Главный храм Вооруженных сил России достроили в Подмосковье

Военные строители завершили возведение главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот», сообщило Минобороны.

«Строительство главного храма Вооруженных сил Российской Федерации завершено», – говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.

Открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, но из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия были отложены.

Храм Вооруженных сил возводится в подмосковном парке «Патриот» на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его строительства принадлежит министру обороны Сергею Шойгу.

Сам Шойгу рассказывал о храме, а также о главной иконе храма, созданной по предложению и на средства президента России Владимира Путина.