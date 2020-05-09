При пожаре в Башкирии погибли шесть человек

Шесть человек погибли, один пострадал при пожаре в одной из деревень Туймазинского района Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Тимирово поступило 9 мая в 4.09 по местному времени (2.09 мск). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения «наблюдалось горение одноэтажного здания с мансардой», передает РИА «Новости».

Пожар локализован в 2.28 мск на площади 60 квадратных метров, открытое горение ликвидировано в 3.30. На месте обнаружили тела шести погибших, их личности устанавливаются. Один человек получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Проливка и разборка конструкций продолжаются.

Ранее при пожаре в Подмосковье погибли шесть человек.