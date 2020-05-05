При пожаре в Подмосковье погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, сообщили в экстренных службах.

«Пожар произошел около 04.00 в деревне Дурниха. Дом загорелся по всей площади. В ходе разбора завалов обнаружены тела шести погибших», – сообщил ТАСС источник.

По его словам, пожар уже ликвидирован. Общая площадь составила около 100 квадратных метров.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Среди рассматриваемых версий – короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о пожаре в частном доме в Выборге, где погибла семья из восьми человек, включая шестерых детей. Как сообщили в правоохранительных органах, причиной пожара в частном доме могла стать неисправность электрики.

Напомним, в России зарегистрирован рост числа пожаров на фоне самоизоляции.