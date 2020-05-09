Американский посол подчеркнул общие усилия США и СССР в победе над нацизмом

Посол США в России Джон Салливан и посол России в США Анатолий Антонов записали видеообращения по случаю 75-й годовщины Победы над нацистской Германией.

Салливан заявил, что усилия народов СССР и США «привели к совместной победе союзников в Европе, предвещая конец Второй мировой войны, наступивший четыре месяца спустя».

«Спасибо и с Днем Победы!» – приводит его слова ТАСС.

Салливан отметил, что государства продолжили сотрудничать «и после войны», когда «вместе восстанавливали наши страны», создавали «международные организации, такие как ООН для защиты мира и укрепления свободы». Он отметил, что сейчас созданные в те годы организации остаются главным «инструментом для обсуждения вопросов в сфере сотрудничества и безопасности».

Посол США в Москве сообщил, что его мать была добровольцем, а отец служил на подлодке ВМС США в Тихом океане во Второй мировой войне.

Антонов в видеообращении, распространенном американской организацией «Друзья Национального мемориала Второй мировой войны», заявил, что «память о борьбе с нацистской Германией и ее приспешниками священна для России».

Он напомнил, что в войне «СССР потерял 27 млн жизней», но советский народ смог «защитить независимость своей Родины» и «спасти многие европейские народы от уничтожения нацистами». Советские люди «внесли решающий вклад в Победу», освободили «сотни тысяч узников концлагерей» и «остановили Холокост».

При этом «Россия хранит память о союзнических отношениях со странами антигитлеровской коалиции», подчеркнул посол.

Он назвал встречу советских и американских солдат на Эльбе «символом нашего братства по оружию». Посол выразил уверенность, что «этот опыт сотрудничества должен быть использован для того, чтобы противостоять современным глобальным угрозам».

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом.

Минобороны США в среду, в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией, опубликовало антисоветскую презентацию о Второй мировой войне.

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