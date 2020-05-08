Си Цзиньпин в разговоре с Путиным заявил об особой миссии России и Китая

Китай и Россия несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин в разговоре с российским коллегой поздравил Россию с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Также китайский лидер заявил, что КНР готова вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать справедливость в мире.

«Являясь основными державами – победителями во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности ООН, КНР и РФ несут на своих плечах задачу отстаивания глобального мира, на наши страны возложена особая миссия – содействовать развитию и прогрессу человечества», – сказал Си Цзиньпин.

«Китай готов следовать сообща с Россией, твердо отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и защищать международную справедливость, поддерживать и претворять в жизнь принципы многосторонности, всегда быть поборником мира во всем мире, вносить вклад в глобальное развитие и защищать миропорядок», – добавил он.

Посол России в Пекине Андрей Денисов заявил, что помощь и весомый вклад со стороны Советского Союза в победу китайского народа в войне с Японией пользуется в Китае большим уважением.