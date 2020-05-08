Большинство вирус-позитивных в Москве не имеют симптомов

Большинство людей с коронавирусом в Москве являются лишь носителями вируса. Доля госпитализированных пациентов от общего числа зараженных коронавирусом в столице не растет на протяжении двух недель, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«На сегодня у нас, где-то около 100 тыс. людей, у которых выявлена коронавирусная инфекция, большинство из них не больны, они являются лишь носителями этой инфекции. Наша основная задача - их вовремя выявлять, изолировать, тем самым предотвращать цепочку распространения заболевания. <...> Бояться того, что количество вновь выявленных инфицированных [растет], не стоит, потому что основные параметры - это количество людей, которые болеют ОРВИ, пневмонией, а также доля госпитализированных людей, которая последние две недели стабилизировалась и не растет», – передает ТАСС слова Раковой.

Она добавила, что в Москве постоянно наращиваются возможности по тестированию, растет количество людей, которые подлежат тестированию на коронавирус.

За последние сутки в России выявлено 10699 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом выздоровели за сутки 2805 человек. Накануне, 7 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 231. Таким образом число новых случаев за сутки снизилось на 562.

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