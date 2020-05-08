Продюсерский центр «Сеть» «вернул» памятник маршалу Коневу в Прагу

Продюсерский центр «Сеть» при помощи технологии дополненной реальности восстановил памятник маршалу Коневу на площади Интербригад в Праге. «Цифровой памятник», снабженный аудиогидом, доступен в приложении для смартфонов CyberHistory.

CyberHistory – это AR-платформа, с помощью которой можно увидеть разрушенные в Европе и на территории бывшего СССР монументы павшим советским воинам, на их прежних местах. Первым экспонатом кибер-истории стал таллиннский Бронзовый солдат, из-за демонтажа которого в 2007-м году начались массовые беспорядки. Теперь его может увидеть через экран своего мобильного любой желающий, пришедший на площадь Тыннисмяги, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Наше время – смешение двух реальностей: виртуальной и физической. Виртуальный мир теснит физический и становится новой, главной реальностью. Электронные персонажи получают все больше влияния, блогеры задают тренды, сетевые сообщества организуют митинги, совершают революции и переписывают историю. Виртуальная правда вытесняет физическую, грань между жизнью и «матрицей» истончается. История, не зафиксированная в «цифре», неминуемо исчезнет, сотрется из памяти», – заяви руководитель проекта CyberHistory Глеб Крайник.

По его словам, «получается так, что именно цифровой, а не гранитный памятник становится вечным символом и напоминанием о событиях прошлого». Крайник подчеркнул, что такой монумент невозможно осквернить или разрушить, он всегда в твоем смартфоне вместе с исторической справкой и аудиогидом.

В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). В связи с этим министр обороны России Сергей Шойгу просил главу СК России Александра Бастрыкина наказать пражских чиновников.

В середине апреля председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский передал в СК список лиц, ответственных за снос памятника. После этого Следственный комитет возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.

В том же месяце инициатору сноса памятника Коневу предоставили охрану. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как чехи испугались русской мести за маршала Конева.