Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью

Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан

«Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики», – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.

Муниципальные политики таким образом пытались привлечь к себе внимание, полагает глава государства. При этом он считает, что возбуждение Следственным комитетом России уголовного дела по факту демонтажа памятника является «неадекватно острой реакцией» на глупость властей района Прага-6.

Также Земан отметил, что не верит публикациям СМИ, в которых сообщается о якобы прибывшем из России дипломате, намеревавшемся отравить муниципальных политиков, связанных со снятием памятника маршалу Коневу.

Напомним, во вторник МИД Чехии направил по дипломатическим каналам России ноту с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях после сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.