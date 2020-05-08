Переболевший коронавирусом москвич рассказал об ощущениях от ИВЛ

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Дешевые авиаперелеты уходят в прошлое

Российским лоукостерам тоже придется летать по новым правиламФото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Всемирный карантин наносит непоправимый удар по самому динамичному в недавнем прошлом сегменту рынка авиаперевозок – авиакомпаниям-дискаунтерам. Похоже, эпоха почти бесплатных авиапутешествий подходит к концу. А главное, отсутствие авиабилетов по смешным ценам будет иметь далеко идущие последствия для всего мирового рынка путешествий. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

Анатолий Быков является одним из символов криминального разгула девяностых годовФото: Кижель Константин/ТАСС
Задержание красноярского авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве двух человек не стало особой неожиданностью. Быкова неоднократно задерживали, арестовывали и судили. Сюрпризом стало то, что на этот раз красноярский антигерой из лихих 90-х вдруг стал любимцем российских коммунистов. Подробности...
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СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Про войну на Донбассе как бы забыли. Иногда спохватятся, начнут ее показывать центральные телеканалы – но потом этот всплеск внимания затухает, и массовый интерес возвращается к другим вещам. Подробности...
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Сто лет назад поляки взяли Киев

Тимур Шерзад, журналист
Красные, хоть уже и побеждали белых на юге России, оказались не готовы к активизации действий на западе. Воодушевленные победой польские и украинские националисты уже строили планы на будущее Киева. Но у большевиков имелось несколько козырей в рукаве. Подробности...
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Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Силы специальных операций на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Недавняя публикация, посвященная перспективам спецназа Испании, позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

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              Переболевший коронавирусом москвич рассказал об ощущениях от ИВЛ

              8 мая 2020, 09:50

              Текст: Алина Назарова

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              Переболевший коронавирусной инфекцией 35-летний житель Москвы Денис Пономарев рассказал о необычных ощущениях от аппарата искусственной вентиляции легких.

              По словам мужчины, почти два месяца он лечился от коронавируса и двух разновидностей пневмонии. Некоторое время он находился на искусственной вентиляции легких. В настоящее время врачи поставили диагноз «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония», мужчина выздоровел, но только частично, сообщает RT.

              К ИВЛ Пономарева подключили уже в третьем стационаре. Его предупредили о последствиях этой процедуры и отказа от нее, в итоге мужчина согласился.

              «Там я оказался спустя всего два дня после выхода из предыдущей больницы – началась лихорадка. Ее лечили несколько дней, после чего меня перевезли в реанимацию. И вот тогда выяснилось, что моих легких не хватает на то, чтобы эффективно продолжить лечение. «Матовое стекло», потемнение и другие негативные процессы, – вспомнил Пономарев.

              Он рассказал, что ощущения от ИВЛ ему показались необычными.

              «Это было довольно необычное ощущение. Я как будто находился под водой. Изо рта торчала куча трубок. Самое странное – дыхание не зависит от того, что делал я, я чувствовал, что за меня дышит машина. Но ее наличие меня и обнадеживало – значит, есть шанс на помощь», – сказал мужчина.

              Пономарев добавил, что общение с врачами проходило жестами и с помощью сообщений, которые он писал от руки. Однако даже на одно предложение уходило много сил. Позже он привык и к трубкам, и к машине, и к необходимости переворачиваться и лежать на животе большую часть времени.

              За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано более 177 тыс. случаев заболевания. 


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