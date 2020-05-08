Переболевший коронавирусом москвич рассказал об ощущениях от ИВЛ

Переболевший коронавирусной инфекцией 35-летний житель Москвы Денис Пономарев рассказал о необычных ощущениях от аппарата искусственной вентиляции легких.

По словам мужчины, почти два месяца он лечился от коронавируса и двух разновидностей пневмонии. Некоторое время он находился на искусственной вентиляции легких. В настоящее время врачи поставили диагноз «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония», мужчина выздоровел, но только частично, сообщает RT.

К ИВЛ Пономарева подключили уже в третьем стационаре. Его предупредили о последствиях этой процедуры и отказа от нее, в итоге мужчина согласился.

«Там я оказался спустя всего два дня после выхода из предыдущей больницы – началась лихорадка. Ее лечили несколько дней, после чего меня перевезли в реанимацию. И вот тогда выяснилось, что моих легких не хватает на то, чтобы эффективно продолжить лечение. «Матовое стекло», потемнение и другие негативные процессы, – вспомнил Пономарев.

Он рассказал, что ощущения от ИВЛ ему показались необычными.

«Это было довольно необычное ощущение. Я как будто находился под водой. Изо рта торчала куча трубок. Самое странное – дыхание не зависит от того, что делал я, я чувствовал, что за меня дышит машина. Но ее наличие меня и обнадеживало – значит, есть шанс на помощь», – сказал мужчина.

Пономарев добавил, что общение с врачами проходило жестами и с помощью сообщений, которые он писал от руки. Однако даже на одно предложение уходило много сил. Позже он привык и к трубкам, и к машине, и к необходимости переворачиваться и лежать на животе большую часть времени.

За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано более 177 тыс. случаев заболевания.