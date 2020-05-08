Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 31 мая

Подмосковные власти продлили ограничительные меры и режим самоизоляции до 31 мая, следует из постановления регионального правительства.

До этого срока продолжают действовать ранее введенные ограничения. Режим самоизоляции должны соблюдать люди старше 65 лет, а также те, у которых есть заболевания, повышающие риск неблагоприятного исхода. Этот режим обеспечивается по месту проживания «либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах», передает РИА «Новости».

Кроме того, жители Подмосковья обязаны оставаться по месту жительства, кроме случаев обращения за экстренной медпомощью, пути на работу, а также в ближайший магазин, выгула домашних животных в 100 метрах от места жительства и выноса мусора.

До 31 мая приостановлено посещение образовательных учреждений, по 11 мая – обучение в дистанционном режиме. При этом учебный год завершится в соответствии с учебным планом конкретного учреждения. Образовательные организации сами примут решение, вводить ли режим свободного посещения дистанционных занятий.

Воробьев также поручил организовать для учеников первых-четвертых классов дежурные группы численностью не более 12 человек. Кроме того, школьники, имеющие право на обеспечение бесплатным питанием, должны будут получить продуктовые наборы.

До 31 июля приостановлена организация летней оздоровительной кампании для детей на базе подмосковных школ.

Также в Московской области до конца месяца запрещено проведение спортивных, физкультурных, зрелищных и других массовых мероприятий. Закрыты рестораны, бани и салоны красоты. Каршеринг также не будет работать.

Накануне режим самоизоляции продлили в Москве. Помимо этого, в столице ввели обязательный масочный и перчаточный режим в общественном транспорте и на работе. При этом в Москве разрешили работу строительных и промышленных предприятий.

В среду СМИ сообщили о возможном введении «масочного режима» по всей России. В ряде российских регионов, включая Самарскую, Тюменскую и Нижегородскую области, Подмосковье и Забайкалье, такой режим уже ввели. В случае нарушения жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 4 тыс. рублей.

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