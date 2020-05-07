В Сингапуре отказались публиковать статью посла России по случаю юбилея Победы

Сингапурское издание Straits Times отказалось публиковать статью посла России Андрея Татаринова по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, посчитав ее «пропагандистской».

«Посольство вело переговоры с редакцией о публикации статьи, приуроченной ко Дню Победы», – отметила представитель российского посольства, передает ТАСС.

В диппредставительстве добавили, что подготовленный материал газета назвала «сильным пропагандистским посылом».

Отмечается, что в редакции издания предложили сократить статью наполовину и убрать из материала историческое содержание, касающееся Великой Отечественной войны.

«Однако и в новой редакции статья газету не устроила», – отметили в посольстве.

В статье Татаринова речь идет о значении Дня Победы не только для России, но и для всех участников войны. В материале упоминается количество жертв среди военнослужащих и мирного населения в годы войны. Кроме того, там подчеркивается ведущая роль Советского Союза в победе над фашизмом.

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